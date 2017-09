Box Office USA: Come ti ammazzo il bodyguard domina gli incassi per la terza settimana!

Per la terza settimana consecutiva spicca alla vetta degli incassi cinematografici americani Come ti ammazzo il bodyguard, l'action-comedy che unisce i talenti di Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. La commedia arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre 2017, mentre negli Stati Uniti il film di Patrick Hughes costato circa 30 milioni di dollari, ne ha incassati nel week-end 10,250,000 arrivando ad un totale di 54,944,214 dollari!

Stabile al secondo posto l'inquietante horror seriale Annabelle 2: Creation che arriva ad un incasso complessivo di circa 89 milioni di dollari, non male considerando che il film è costato solo 15 milioni per essere realizzato.

Continua la sua scalata Wind River con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen che al quinto weekend raggiunge la terza posizione. Il film, costato 11 milioni, ha raggiunto l'incasso totale 18,285,511 dollari! Un risultato soprendente per questo avvincente thriller che racconta la storia di un uomo che trovando per caso il cadavere di una teenager si ritrova a collaborare con l'FBI per trovare i colpevoli.

Seguono nella classifica il film d'animazione Ballerina (una posizione più in basso rispetto la scorsa settimana), il nuovo film di Steven Soderbergh intitolato Logan Lucky e Dunkirk, lo straordinario war movie di Christopher Nolan che dopo sette settimane continua a portare ancora moltissime persone in sala raggiungendo una cifra pari a 178,754,545 dollari dopo averne incassati quest'ultimo weekend 4,125,000!

