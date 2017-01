Box Office Italia: Oceania ancora primo, segue Mister Felicità di Alessandro Siani

Nessuna sorpresa in vetta alla classifica degli incassi del box office italiano di Capodanno. L'avventuroso Oceania mantiene saldamente la vetta. Con altri 2.929.534 euro di incasso, la pellicola Disney che racconta le avventure della principessa Vaiana e del semidio Maui arriva a quota 8.357.787 in due settimane.

Il botto di Capodanno lo fa anche Alessandro Siani con la sua nuova commedia, Mister Felicità. Il film, che racconta la storia di uno sfaticato napoletano in trasferta in Alto Adige dove può campare grazie all'appoggio della sorella, è uscito in 541 sale incassando 1.885.347 euro, con una media per sala di 3.484 euro.

Mister Felicità, una commedia sentimentale 'stanca' come il suo protagonista

Debutta in terza posizione Passengers, romance fantascientifico interpretato da Chris Pratt e Jennifer Lawrence. Nonostante la critica non lo abbia amato, il film ha fatto breccia sul pubblico italiano incassando 1.498.320 euro in 378 sale, con una media per sala di 3.963 euro.

Partenza meno brillante per il fiabesco Il GGG - Il Grande Gigante Gentile. La magica avventura diretta da Steven Spielberg, che ha adattato il classico per l'infanzia di Roald Dahl, incassa 1.295.840 euro, con una media per sala di incassi di 3.013 euro in 430 sale.

Prosegue la sua corsa natalizia il cinepanettone di di Fausto Brizzi Poveri ma ricchi. 5.798.057 euro di incasso in tre settimane per il film interpretato da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello e Anna Mazzamauro.

Box office week-end

