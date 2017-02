Box Office Italia: Cinquanta sfumature di nero ancora in testa

Le avventure amorose di Anastasia Steele e Christian Grey continuano ad appassionare il pubblico italiano. Per la seconda settimana consecutiva Cinquanta sfumature di nero conserva la vetta della classifica degli incassi del weekend italiano. La pellicola erotica con Dakota Johnson e Jamie Dornan, porta a casa altri 2.862.417 euro per un totale di oltre 12 milioni di euro.

Dopo il passaggio a Sanremo come ospiti, Paola Cortellesi e Antonio Albanese hanno di che festeggiare. La loro commedia, Mamma o papà? debutta in seconda posizione con un incasso totale di 2.177.439 euro, di cui 1.810.599 euro incassati nel weekend. Il film, uscito in 472 sale, segna una media per sala di 3836 euro.

La terza posizione vede un altro debutto, quello della pellicola animata Ballerina. Il film racconta la storia di una ragazzina che sogna di danzare all'Opera. La produzione franco-canadese apre con 1.201.524 euro e una media per sala di 3238 euro in 371 sale.

Debutto fiacco per Resident Evil - The Final Chapter. L'ultimo capitolo della saga zombie capitanata da Milla Jovovich, apre al quarto posto e incassa 642.212 euro, con una media per sala di 233 euro.

Lego Batman - Il film perde tre posizioni ed è quinto con un incasso di 619.204 euro che lo porta a un totale di oltre 2 milioni di euro.

