Box Office Italia: boom di incassi per Spider-Man: Homecoming

Anche l'Italia ha accolto con entusiasmo l'arrivo in sala Spider-Man: Homecoming. La pellicola stand alone dedicata al nuovo Peter Parker ha sbancato il botteghino incassando 2.651.348 euro in 923 sale (un'invasione!) e segnando una media per sala di 2.872 euro.

Il nuovo Spider-Man nato dalla collaborazione tra Sony e Marvel convince e vince e scalza dalla vetta Transformers - L'ultimo cavaliere. L'ultima fatica robotica di Michael Bay incassa altri 313.093 euro che lo portano a un totale di 4.101.383 euro raccolti in tre settimane. In Italia i robottoni di Bay continuano a destare un certo interesse.

Conserva la terza posizione il thriller psicologico 2:22 - Il destino è già scritto, diretto dal co-fondatore della Lightstream Paul Currie e interpretato da Teresa Palmer. Al centro del plot troviamo Dylan, un controllore del traffico aereo che riesce a sfuggire al licenziamento dimostrando di non essere responsabile di una terribile collisione tra due aerei pieni di passeggeri. L'incidente, causato da una misteriosa luce accecante che si è manifestata alle 2:22, fa si che Dylan entri in contatto con Sarah, una misteriosa ragazza da cui l'uomo si sente attratto. Insieme i due scopriranno inquietanti somiglianze tra la situazione presente e un duplice omicidio avvenuto vent'anni prima. Dylan sarà così costretto a risolvere il mistero delle 2:22 per salvare la propria vita e quella della ragazza che ama. 2:22 - Il destino è già scritto incassa altri 191.096 euro arrivando a un totale di 616.430 euro.

Inalterato anche il quarto posto de La Mummia, alla quinta settimana di permanenza in classifica. L'horror interpretato da Tom Cruise e Russell Crowe consolida i propri incassi raccogliendo altri 117.374 euro che portano il film a un totale di 4.339.104 euro.

Sono sette le settimane di resistenza dell'hit Disney Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar nella top five italiana. La quinta avventura della saga dei pirati targata Disney capitanata dalla star Johnny Depp incassa altri 100.000 euro e arriva a un totale di 12.246.677 euro.

Box office week-end

