Boris, Francesco Pannofino annuncia prosieguo della serie!

Boris, una delle serie italiane presto diventate di culto tra gli appassionati, è andata in onda dal 2007 al 2010, ideata da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo e Davide Marengo, racconta il dietro le quinte della fiction immaginaria Gli occhi del cuore.

Francesco Pannofino, nelle ultime ore, ha riacceso le speranze di tutti i fan che hanno visto l'esilarante show finire con Boris il film, che andava a chiudere un po' delle storyline rimaste appese nella serie. Durante il Campus Party dove ha tenuto una lezione sul mondo del doppiaggio, l'interprete di René Ferretti ha dichiarato che Boris non è finito qui.

Ebbene sì, le vicende della troupe di Occhi del Cuore potrebbero avere nuovi risvolti, ancora non è chiaro se in un'altra stagione televisiva o in una seconda pellicola, ma l'attore ha spiegato che l'evento organizzato a 10 anni dalla nascita della serie ha dato agli sceneggiatori e agli attori una nuova voglia di riprovare:

"È stato un bagno di folla incredibile. E quello ha solleticato l'idea di rifarlo. Quindi probabilmente ci sarà un prosieguo. Io lo spero più di voi!"

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Boris, Francesco Pannofino annuncia prosieguo...