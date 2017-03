Bond 25: confermati gli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade

Non è certo una sorpresa, vista la natura conservatrice del franchise, ma gli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade sono stati confermati anche per il nuovo capitolo della saga di James Bond, il venticinquesimo. Per adesso non si hanno notizie sul ritorno di Daniel Craig, ancora sotto contratto per due film, che però vorrebbe chiudere prima del tempo la sua esperienza nei panni di James Bond.

Neal Purvis e Robert Wade lavorano al Bond fanchise fin dal 1999, anno di 007 - Il mondo non basta, con Pierce Brosnan. La loro ultima fatica è la sceneggiatura di 007 Spectre, firmata con Jason Logan e Jez Butterworth. 007 Spectre ha incassato 800 milioni di dollari nel mondo, dimostrando che la saga del celebre agente segreto britannico continua ad affascinare il pubblico.

Dopo aver diretto due capitoli, Sam Mendes ha confermato che non tornerà per il terzo film, perciò al momento si attende la decisione della star Daniel Craig per conoscere il futuro di James Bond.

