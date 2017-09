Bohemian Rhapsody: Rami Malek è Freddie Mercury nella prima foto ufficiale!

Bohemian Rhapsody, ambizioso progetto affidato al regista Bryan Singer si occuperà di portare sul grande schermo la storia del gruppo di Freddie Mercury. Nel ruolo di Mercury ci sarà Rami Malek, la star di Mr. Robot, che ha convinto i membri della band con la sua incredibile presenza scenica e dedizione al progetto. Tra i produttori delle musiche usate nel film ci saranno Brian May e Roger Taylor, mentre le riprese inizieranno a metà settembre. Poche persone nel mondo della musica sono riconoscibili come Freddie Mercury, non solo fisicamente ma anche vocalmente. Rami Malek è cosciente della grande sfida, vocale e corporea, che sta affrontando sul set:

"Quando apri gli occhi dopo il trucco e vedi nello specchio una persona diversa da te che ti sta fissando, beh, quello è un momento fondamentale. Useremo il più possibile la mia voce e il più possibile anche la voce di Freddie. Al momento sono agli Abbey Road Studios, non sto ancora lavorando sulla recitazione."

Nel cast anche Ben Hardy (X-Men: Apocalisse) che sarà Roger Taylor, Gwilym Lee (The Hollow Crown) sarà Brian May e Joe Mazzello (The Social Network) interpreterà John Deacon.

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Bohemian Rhapsody: Rami Malek è Freddie Mercury...