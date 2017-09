Bohemian Rhapsody: Mike Myers si unisce al cast

Solo ieri, grazie al Sun, è approdato in rete il primo video che mostra il mimetico Rami Malek nei panni di Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody. Oggi apprendiamo che la star Mike Myers sarebbe entrata in trattative per recitare nel progetto.

Al momento il ruolo occupato da Myers non è stato svelato, ma i fan di Fusi di testa si ricorderanno dello stretto legame del film col brano dei Queen Bohemian Rhapsody.

Nel cast anche Ben Hardy (X-Men: Apocalisse) che sarà Roger Taylor, Gwilym Lee (The Hollow Crown) sarà Brian May e Joe Mazzello (The Social Network) interpreterà John Deacon.

