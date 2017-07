Sul set di Blade Runner 2049, il regista Denis Villeneuve avrebbe fatto una serie di scherzi alla star Harrison Ford. Scherzi che ruotano attorno alla presenza di una possibile voice over nel film. Villeneuve ha chiarito una volta per tutte che in Blade Runner 2049 non ci sarà nessuna voce narrante.

"Questo è uno scherzo che ho fatto a Harrison Ford: a un certo punto gli ho dato il testo di una voce narrante. In realtà nel film non ci sarà nessuna voce narrante. Non sarebbe stata gradita e il film non ne ha bisogno, ma ci abbiamo scherzato su parecchio. Sarebbe stato divertente vedere la faccia dei fan se il film fosse iniziato con una voce narrante".

Leggi anche: Blade Runner: 10 intuizioni di un capolavoro non replicabile

La voce narrante presente nell'originale Blade Runner scontentò sia Ridley Scott che Harrison Ford: entrambi avrebbero voluto una narrazione che facesse chiarezza sulla storia, ma i finanziatori del film hanno imposto che il testo venisse riscritto in seguito alla reazione del pubblico dopo i test screen.

"Ho fatto del mio meglio e ce l'ho messa tutta visto che non avevo imput" dichiarò Harrison Ford in passato a Playboy. "Non ho mai pensato che l'avrebbero usata. Ma in realtà si trattava di una pessima narrazione."

Blade Runner 2049 uscirà nelle sale italiane il 5 Ottobre 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Blade Runner 2049 non avrà una voce narrante