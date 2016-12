Blade Runner 2049: le nuove foto di Harrison Ford e Ryan Gosling

Warner Bros. Pictures ha diffuso (via EW) una serie di foto di scena e dal set di Blade Runner 2049. Nelle foto vediamo in azione i protagonisti Ryan Gosling e Harrison Ford, ritratti in scena o alle prese con il produttore Ridley Scott.

L'agente K della polizia di Los Angeles (Gosling) scopre un segreto nascosto a lungo che potrebbe portare la società nel caos. K inizia così una missione per trovare Rick Deckard, un ex blade runner scomparso da 30 anni.

La sceneggiatura del progetto, al cinema dal 5 ottobre 2017, è stata scritta da Hampton Francher e Michael Green e segue la storia originale scritta da Francher e David Peoples basata sul romanzo di Philip K. Dick Il Cacciatore di Androidi.

Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

