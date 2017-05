Blade Runner 2049, Dave Bautista azzarda: "Sarà meglio del film originale"

Blade Runner 2049, con Ryan Gosling e Harrison Ford, uscirà nelle sale italiane il 4 ottobre 2017. Non si conosce molto del film diretto da Denis Villeneuve e scritto da Hampton Fancher e Michael Green ma molti grandi nomi sono stati legati al sequel, in uscita 35 anni dopo il Blade Runner originale: Jared Leto, Lennie James, Robin Wright e Dave Bautista. Nonostante il ruolo di quest'ultimo sia tenuto segreto, il wrestler ha rilasciato una forte dichiarazione all'ABS CBN News:

"Penso che sarà meglio dell'originale, e so che mi attirerò l'odio di molti per quello che sto dicendo. Lo dico perché penso che la sceneggiatura sia migliore, è più profonda. Penso che sia una storia migliore e raccontata in un modo splendido, e penso che risponderà a moltissime domande. Sarà grandioso."

La storia del film segue l'Agente K, interpretato da Gosling, che lavorando per la polizia di Los Angeles scopre un segreto in grado di cambiare drasticamente il futuro della società. Per risolvere la situazione K ha solo una possibilità: andare a scovare Rick Deckard, il più famoso dei Blade Runner ormai scomparso da tre decadi. Il primo film era ispirato ad un romanzo di Philip K. Dick, Il Cacciatore di Androidi (conosciuto anche con il titolo di Ma gli androidi sognano pecore elettriche?).

