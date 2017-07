Black Panther: ecco la descrizione del nuovo trailer!

Durante il panel della Marvel al Comic-Con di San Diego, è stato mostrato il nuovo trailer di Black Panther, non ancora disponibile per il pubblico. Ecco la descrizione riportata da ComicBook:

"Ci troviamo in un club. T'Challa lo sta seguendo con Lupita e Danai. Everett prova a fermare Klaw dall'entrare con così tante persone. Klaw chiede se Everett ha portato i diamanti. Gli passa una valigetta e Klaw gli consegna del Vibranium. Gupta vuole intervenire ma Danai dice di essere ancora pazienti. Combatte con un uomo e lo atterra su delle rotaie. Klaw inizia a sparare e inizia un combattimento. Danai e T'Challa annientano molti nemici, T'Challa si sposta su un altro piano per prendere Klaw. Il villain tira fuori un'arma e spara. Black Panther salta sopra una macchina. Una navicella vola sopra Wakanda e la Regina dice a T'Challa che è giunto il momento. C'è un combattimento sull'acqua. T'Challa dice di voler essere il re giusto. Parte una canzone di Kendrick Lamar mentre T'Challa cade dalla navicella e finisce nella giungla. C'è un inseguimento tra macchine. Killmonger esce da un'ambulanza e Klaw apre il fuoco. Dana è sopra una macchina con una lancia, pronta a colpire qualcuno. Nella stanza del trono, Killmonger e T'Challa si scontrano. Il costume di Black Panther inizia a diventare color oro."

Nel lungometraggio T'Challa, dopo la morte del padre, ritorna a Wakanda, la nazione isolata e tecnologicamente avanzata in cui è cresciuto, per salire al trono. Quando un potente nemico riappare, T'Challa, in versione re e Black Panther, viene messo alla prova nell'affrontare un conflitto che mette il suo regno e il mondo intero e pericolo.

Il film, diretto da Ryan Coogler, con protagonista l'attore Chadwick Boseman, arriverà nelle sale il 16 febbraio 2018. Fanno parte del cast anche Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

