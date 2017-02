Bioshock: Gore Verbinski spiega perchè il progetto del film è stato abbandonato

Cristiano Ogrisi

Quando annunciarono che Gore Verbinski (The Ring e l'imminente La cura dal benessere) avrebbe diretto un film basato sul videogioco di successo Bioshock, la reazione online è stata largamente positiva. Un anno dopo, però, la Universal ha tolto il film dalle sue prossime release, senza dare spiegazioni ai fan in attesa dell'uscita nelle sale.

Oggi Verbinski ha deciso di spiegare la situazione:

"La questione non è semplice, eravamo a otto settimane dalle riprese quando hanno staccato la spina. Era un film R-rated, ovvero vietato ai minori non accomapagnati, e io volevo tenerlo così, mi sembrava appropriato. Era un film costoso, dovevamo creare un mondo enorme, non potevamo semplicemente cerca le location e girare. Il mix tra budget alto e pubblico potenzialmente ristretto penso che abbia fatto spaventare la Universal. Ora gli R-rated non sono così rischiosi e magari ci sarà una nuova occasione, ma a otto settimane dalle riprese, nella tua testa è già tutto filmato, è come un architetto che sta per costruire il suo progetto, sarà difficile tornarci sopra."

Nel 2011, durante la promozione di Rango, Verbinski disse queste parole sul defunto progetto di Bioshock:

"Nessuna delle persone con cui ho parlato ha voluto produrre un R-rated così costoso. Ma d'altronde non ero interessato a fare un film per tutto il pubblico. Volevo davvero fare un film che, a ripensarci quattro giorni dopo, ancora potesse far venire i brividi. Doveva essere davvero spaventoso, ma per farlo ci voleva tutto quel mondo sotterraneo che ha alzato il budget."

