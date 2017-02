Bill Paxton: i cacciatori di tornado rendono omaggio alla star di Twister!

La scomparsa di Bill Paxton, nella giornata di ieri, è stata accolta con dispiacere e sorpresa dai fan di tante pellicole di culto come Aliens - Scontro finale, Twister, La donna esplosiva, True Lies e tra i tanti omaggi che sono stati tributati via social all'attore, quello dei "cacciatori di tornado" è sicuramente il più particolare.

Guarda il video: In memoriam: l'ultimo saluto ai personaggi che ci hanno lasciato nel 2016 (VIDEO)

Quello dei cacciatori di tempeste e tornado è sicuramente un hobby fuori dal comune: si tratta di una comunità di studiosi e appassionati che seguono il susseguirsi di fenomeni naturali come trombe marine, uragani, forti temporali e tempeste, allo scopo di studiarne l'evoluzione e il cambiamento nel corso degli anni. Ebbene, gli storm chasers texani si sono disposti in modo da formare le iniziali di Paxton e poi grazie alle loro app dotate di GPS hanno "fotografato" la loro performance distribuita in una certa area del territorio americano, con i risultati che potete vedere di seguito.

Its even better! Look at all of the chasers spelling BP for Bill Paxton. Wakita, OK is circled in blue, right in the middle. #RIPBillPaxton pic.twitter.com/CJLnndrgWh