Berlino 2017: Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino in Panorama

Annunciata la lineup completa della sezione del Festival di Berlino Panorama. 51 lavori provenienti da 43 paesi sono stati scelti dai selezionatori, inclusi 21 titoli in Panorama Documentari e 29 film in Panorama e Panorama Special. 36 di questi film celebreranno la prima mondiale proprio a Berlino. In più ci saranno sei prime internazionali e nove prime europee.

Tra i titoli più attesi, Luca Guadagnino presenterà la co-produzione franco-italiana Chiamami col tuo nome, interpretato da Armie Hammer e Michael Stuhlbarg.

Panorama e Panorama Special

1945, di Ferenc Török, Ungheria - Prima europea

Berlin Syndrome, di Cate Shortland, Australia - Prima europea

The Taste of Betel Nut, di Hu Jia, Hong Kong, China - Prima mondiale

Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino, Italia/Francia - Prima mondiale

Ciao Ciao, di Song Chuan, Franceia/Cina - Prima mondiale

Just Like Our Parents, di Laís Bodanzky, Brasile - Prima mondiale

Discreet, di Travis Mathews, USA - Prima mondiale

Fluidø, di Shu Lea Cheang, Germania - Prima mondiale

From the Balcony, di Ole Giaever, Norvegia - Prima mondiale

Ghost in the Mountains, di Yang Heng, Cina - Prima mondiale

God's Own Country, di Francis Lee, Inghilterra - Prima europea

Headbang Lullaby, di Hicham Lasri, Marocco/Francia/Qatar/Libanon - Prima mondiale

Hostages, di Rezo Gigineishvili, Russia/Georgia/Polonia - Prima mondiale

Insyriated, di Philippe Van Leeuw, Belgio/Francia/Libano - Prima mondiale

Close-Knit, di Naoko Ogigami, Giappone - Prima mondiale

Inflame, di Ceylan Özgün Özçelik, Turchia - Prima mondiale, opera prima

The King's Choice, di Erik Poppe, Norvegia, Svezia, Danimarca, Irlanda - Prima europea

The Misandrists, di Bruce LaBruce, Germania - Prima mondiale

One Thousand Ropes, di Tusi Tamasese, Nuova Zelanda - Prima mondiale

Skins, di Eduardo Casanova, Spagna - Prima mondiale, opera prima

Requiem for Mrs. J. di Bojan Vuletić, Serbia/Bulgaria/Macedonia/Russia/Francia - Prima mondiale

Tiger Girl, di Jakob Lass, Germania - Prima mondiale

Vaya, di Akin Omotoso, Sud Africa - Prima europea

When the Day Had no Name, di Teona Mitevska, Macedonia/Belgio/Slovenia - Prima mondiale

Supporting Film

Venus - Filly the Lesbian Little Fairy, di Sávio Leite, Brasile

