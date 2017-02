Beetlejuice, Michael Keaton stava per rinunciare al ruolo... per pigrizia

Cristiano Ogrisi

Michael Keaton stava per rifiutare il ruolo in Beetlejuice - Spiritello porcello, perchè si ritiene pigro.

L'attore 65enne ha ammesso che era riluttante ad accettare il ruolo di Beetlejuice nell'omonimo film del 1988 con Geena Davis, Alec Baldwin e Winona Ryder perchè non capiva la visione che Tim Burton aveva del personaggio e perchè voleva passare un po' di tempo a casa.

Keaton ha affermato:

"Ogni tanto sono pigro. Penso 'Ah, non lo so, sto facendo riprodurre il mio cane, o dovrei andare in vacanza'. Ogni tanto sono così. Soprattutto quando non so fare una cosa. Tim non era riuscito a farmi capire subito cosa fosse Beetlejuice. Non era un 'No grazie, rifiuto', era più un 'Mi piace quest'uomo, ma non so di cosa stia parlando'"

I due hanno lavorato insieme anche in Batman, nel 1989, e Burton ha dichiarato che è l'approccio psicologico alla parte che lo ha convinto a sceglierlo nel ruolo di Bruce Wayne:

"Per quanto riguarda Batman, avevo incontrato moltissimi attori piazzati tipo supereroi, poi ho conosciuto Michael, con tutta questa psicologia, con un approccio quasi maniaco-depressivo. Ho pensato: ecco come dev'essere."

