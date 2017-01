Batman: il costume originale di Michael Keaton venduto per oltre 40.000 dollari

Cristiano Ogrisi

Non c'è nessun supereroe con più tempo passato sullo schermo di Batman. Il successo al cinema è ufficialmente iniziato nel 1989, quando Tim Burton aprì la saga dark con protagonista Michael Keaton. Nel 1992 girò anche Batman - il ritorno e venticinque anni dopo il costume di Batman utilizzato nel film è stato venduto a una cifra esorbitante.

La ABC ha comunicato che, durante un'asta a Los Angeles, la Batsuit dotata del mantello originale e della maschera, ma anche di lunghi guanti neri di pelle, stivali e una cintura di plastica nera è stato venduto per 41.250 dollari.

Rispetto al costume del primo film, quello di Batman - Il ritorno ha più uno stile da armatura metallica che da armatura muscolare. Non è l'unico costume che Tim Burton ha reso iconico, basta pensare al vestito viola del Joker o agli elementi di pelle di Catwoman. La prossima volta che vedremo il Crociato Incappucciato al cinema, anche se in un altro materiale, sarà in Lego Batman - Il film, a febbraio 2017.

