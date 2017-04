Batman and Harley Quinn: annunciato il cast vocale del film d'animazione

Svelato il cast vocale del film d'animazione Batman and Harley Quinn. Kevin Conroy è stato confermato ancora una volta nel ruolo di Batman. La voce dell'uomo pipistrello in Batman: The Animated Series e più di recente in Batman: The Killing Joke sarà affiancato da Loren Lester (il Robin di Batman: The Animated Series) nel ruolo di Nightwing. La star di The Big Bang Theory (dove interpreta Bernadette) Melissa Rauch darà voce ad Harley Quinn.

Bruce Timm sarà il produttore esecutivo del film originale che sarà incentrato sulla riluttante collaborazione tra l'Uomo Pipistrello, Nightwing e Harley Quinn per fermare una catastrofe di proporzioni globali provocata da Poison Ivy e Jason Woodrue, alias il Plant-Master.

"Adoro il fatto che Harley sia una dura e oltre a ciò che sia in grado di usare il suo humor come arma del suo arsenale" ha dichiarato Melissa Rauch. "Sa come risolvere una situazione con lo humor e sa anche come incendiare la lotta con il sarcasmo. E' un ruolo da sogno."

