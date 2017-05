Avengers: Infinity War, una foto dal set suggerisce un legame con una misteriosa scena di Age of Ultron

In Scozia proseguono le riprese di Avengers: Infinity War e sono tanti i misteri celati nel plot. Il film sarà strettamente collegato alla storyline del Guanto dell'Infinito, i semi di questa storia sono stati gettati in tutte le precedenti pellicole del Marvel Cinematic Universe fin da quando abbiamo dato uno sguardo fugace al Guanto in Thor.

Una nuova foto scattata sul set scozzese e comparsa sui social svelerebbe un nuovo legame con Avengers: Age of Ultron. Nel corso della sequenza onirica che Thor sperimenta quando Scarlet Witch lancia la sua magia contro gli Avengers, vediamo il Dio del Tuono ad Asgard insieme a Heimdall, cieco come un pipistrello, il quale dice a Thor che lo condurrà da Hel.

Su Twitter ha fatto la sua comparsa la foto di un'imponente statua che compare nella sequenza in questione e che ritroveremo in Infinity War.

A prop on the set of #AvengersInfinityWar hints at a very interesting connection to AGE OF ULTRON! pic.twitter.com/U0RoXwlndz