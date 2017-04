Avengers: Infinity War, un bacio appassionato tra Avengers in una foto rubata dal set!

Dopo Black Widow e Bruce Banner, la scintilla sarebbe scattata tra altri due membri del team degli Avengers. A rivelarlo una foto rubata dal set di Avengers: Infinity War. Durante Captain America: Civil War tra Visione e Scarlet Witch sembrava esploso un principio di Sindrome di Stoccolma ache, a quanto pare, starebbe portando a "conseguenze" più serie.

E! Online ha diffuso due nuove foto di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) insieme a una versione molto umana di Visione (Paul Bettany). In una delle due foto i due sarebbero avvinti in un bacio appassionato.

Here's your first look at Paul Bettany and Elizabeth Olsen's characters' kiss in @Avengers: Infinity War. https://t.co/Hg6GliXv5j pic.twitter.com/0Lk35CSQlJ