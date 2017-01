Avengers: Infinity War - Tom Holland torna ad anticipare la presenza di Spider-Man in un livestream

Già in precedenza erano stati diffusi indizi sulla presenza di Spider-Man in Avengers: Infinity War. Lo stesso Tom Holland, interprete dell'Uomo Ragno, aveva fatto una mezza affermazione sul suo coinvolgimento nel film.

Adesso l'attore torna ad anticipare la sua presenza nel nutrito team di supereroi Marvel in un live streaming su Instagram in cui lo vediamo aggirarsi sul set prima di girare alcuni test screening in un appartamento per... un film. Holland termina il video dicendo "Ovviamente stiamo lavorando. Forse non posso dirlo live. Ma sì, posso! Le persone sanno il motivo per cui siamo qui" prima di lanciare uno sguardo imbarazzato e aggiungere "Devo andare prima di dire qualcosa che non dovrei dire."

Guys, Tom is live on Instagram now! — About Tom Holland (@abouttomholland) 25 gennaio 2017

