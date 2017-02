Avengers: Infinity War, Tom Holland brucia il copione del film (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Mentre molti fan della Marvel aspettano le grandi uscite di quest'anno, Guardiani della Galassia Vol. 2, Thor: Ragnarok e Spider-Man: Homecoming, molti già guardano al 2018, dove sbarcherà nelle sale l'attesissimo Avengers: Infinity War.

Le riprese sono iniziate a fine gennaio e, come ogni capitolo, vedremo insieme un enorme quantità di personaggi del Marvel Cinematic Universe. Sembra che Tom Holland, il nuovo interprete di Spider-Man, abbia già finito le sue riprese visto che ha postato un video su Instagram in cui... dà fuoco al copione. L'attore ha postato un video dove lancia la sceneggiatura in una stufa a legna. Il video si chiama "Regola numero uno, riconsegna la sceneggiatura": Holland ha dimenticato di consegnare il copione una volta finite le sue riprese e la Marvel vuole tenere tutto il più segreto possibile.

Rule number one... hand in your script Un post condiviso da (@tomholland2013) in data: 17 Feb 2017 alle ore 14:21 PST

Il fatto che, probabilmente, Tom Holland abbia finito le sue scene, lascia pensare che il suo ruolo in Avengers: Infinity War sarà piuttosto ridotto, anche se i fan più incalliti di Peter Parker hanno suggerito sul web che ha terminato solo la prima parte delle sequenze dov'è protagonista e tornerà sul set più avanti.

