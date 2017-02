Avengers - Infinity War: il Collezionista di Benicio del Toro nel cast

Cristiano Ogrisi

Avengers: Infinity War sarà così pieno di personaggi che sembra essere più facile scoprire chi non sarà presente nel cast, piuttosto che il contrario. Con la produzione iniziata neanche un mese fa, i nomi iniziano a girare nell'ambiente e sembra quasi sicura la presenza di Benicio Del Toro nei panni del Collezionista, visto l'ultima volta in Guardiani della Galassia.

Josh Brolin, che dà la voce a Thanos nel film di James Gunn, ha postato uno streaming live sul suo profilo Instagram dove ha detto che lavorerà presto con Benicio del Toro in alcune scene. Il post è stato eliminato, ma Del Toro è stato avvistato ad Atlanta, città dove sono iniziate le riprese di Avengers: Infinity War. Non ci sono conferme ufficiali, ma tutto fa pensare che vedremo anche il Collezionista nel film di Anthony Russo e Russo.

Essendo uno degli esseri viventi più anziani, il Collezionista, conosciuto anche come Taneleer Tivan, si è scontrato con Thanos per millenni, e grazie alla sua abilità di accumulare oggetti rari e di valore, ha ottenuto anche una Gemma dell'Infinito. Come Thanos, il Collezionista vuole tutte le sei Gemme, anche se la missione sarà particolarmente difficile.

Avengers: Infinity War uscirà nelle sale il 4 Maggio 2018.

