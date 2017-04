Avengers 4: Zoe Saldana ha rivelato per sbaglio il titolo del sequel?

Il fatto che Avengers: Infinity War sia nel bel mezzo della sua produzione non vuol dire che Kevin Feige e tutti i personaggi coinvolti nella lavorazione siano al sicuro dalle domande su Avengers 4. Il film è coperto da una coltre di mistero nell'ultimo periodo, il presidente della Marvel ha persino comunicato che il titolo del quarto film non sarà comunicato prima dell'uscita del terzo perché potrebbe costituire uno spoiler per la trama. Ma pare che qualcuno abbia fatto una gaffe. Durante un'intervista alla BBC, Zoe Saldana, la Gamora di Guardiani della Galassia Vol. 2 potrebbe aver rivelato il titolo del prossimo capitolo Avengers (attenzione, seguiranno possibili spoiler):

Avengers 4 title - Avengers: Infinity Gauntlet says @ZoeSaldana at GOTG2 event. At wknd Marvel said title was still secret #InfinityGauntlet pic.twitter.com/LFg3u7FmDk — lizo mzimba (@lizo_mzimba) 24 aprile 2017

"Dopo Infinity War dobbiamo tornare tutti sul set per girare Gauntlet, entro la fine dell'anno"

Il titolo del film sarà, quindi, Avengers: Infinity Gauntlet? Questo titolo suggerirebbe che Avengers: Infinity War finirà con Thanos che riuscirà a ottenere tutte le Gemme dell'Infinito per completare il Guanto. Nessuna conferma è arrivata né da Feige né dalla Marvel. Per scoprire se queste teorie corrispondono alla realtà, occorre aspettare l'estate del 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avengers 4: Zoe Saldana ha rivelato per sbaglio...