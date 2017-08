Avengers 4: nel film anche delle scene ambientate in Giappone

Ad Atlanta, con la guida dei fratelli Russo, sono attualmente in corso le riprese del quarto film dedicato alle avventure degli Avengers, che concluderà la fase tre del Marvel Cinematic Universe.

Nuove foto scattate sul set rivelano ora che alcune sequenze saranno ambientate in Giappone, come dimostrano le scenografie realizzate per i ciak in corso in questi giorni, di cui non sono stati rivelati i dettagli.

Ecco le immagini:

New AVENGERS 4 set photos show a unique and colorful outdoor Japan set!



(via @AtlantaFilming) pic.twitter.com/B9lLTCllN3 — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) August 20, 2017

Per ora è confermata la presenza nel cast del progetto di Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin, e Paul Rudd.

Nel film si dovrebbe assistere al tentativo dell'incredibile team di supereroi di sconfiggere Thanos e il suo Ordine Nero.

La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely.

