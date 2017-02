Atomic Blonde: Charlize Theron è una spia nel thriller diretto da David Leitch

Charlize Theron è la protagonista del film Atomic Blonde, in precedenza intitolato The Coldest City. Il lungometraggio è stato diretto da David Leitch (John Wick) e tratto dalla graphic novel ideata dall'autore Antony Johnston e illustrata da Sam Hart.

Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Kurt Johnstad, verrà presentato in anteprima al SXSW Film Festival domenica 12 marzo, per poi arrivare nei cinema americani l'11 agosto.

Il thriller racconterà la storia dell'agente dell'MI6 Lorraine Broughton (Theron), pronta a sfruttare tutte le sue capacità pur di rimanere viva durante una missione impossibile. La letale assassina dovrà consegnare un dossier di inestimabile valore a Berlino e collaborerà con l'agente David Percival (James McAvoy) per agire in un intricato mondo di spie.

Fanno parte del cast anche John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.

Ecco il nuovo poster:

