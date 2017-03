Assassin's Creed: Ubisoft ha messo in cantiere una serie tv!

Dopo l'insuccesso di pubblico e critica, difficilmente vedremo al cinema un'altra pellicola dedicata alla saga di Assassin's Creed, ma il flop non ha scoraggiato Ubisoft. La compagnia che produce il popolare videogame ha deciso di riprovarci cambiando medium e ha messo in cantiere una serie.

Al momento Ubisoft Motion Pictures non ha offerto dettagli sul nuovo progetto in fase di sviluppo, anche se una fonte assicura: "Come per il film, Ubisoft si prenderà il tempo necessario per realizzare un progetto di cui essere orgogliosi." Vista la ricezione avuta dal film, non sappiamo se questa notizia sia confortante o meno.

Lo scorso anno il CEO di Ubisoft Yves Guillemot aveva confermato la messa in produzione di una serie Netflix senza però specificare se si trattasse di un adattamento di Assassin's Creed. Al momento la compagnia sarebbe impegnata nello sviluppo di un lungometraggio ispirato ad altri due popolari videogame, Splinter Cell e The Division. Per le speculazioni sulla serie su Assassin's Creed e sul suo protagonista è ancora presto.

