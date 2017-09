Assassinio sull'Orient Express: il nuovo poster svela i primi indizi sul colpevole

Un nuovissimo banner promozionale di Murder on the Orient Express, in arrivo sugli schermi americani il 22 novembre, mostra ai fan i primi, piccoli, indizi sul film tratto dal famoso romanzo di Agatha Christie. Gli spettatori più curiosi potranno approfondire un po' di più la storia dei tredici sospettati nel sito CluesAreEverywhere.com.

Christie's classic thriller comes to life, this November. Can you find the clues? https://t.co/b56vm2FXdm #MurderOnTheOrientExpress pic.twitter.com/FCgFWadZky — Agatha Christie (@agathachristie) 7 settembre 2017

Nel ricco cast troviamo Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, Johnny Depp che sarà Ratchett, Michelle Pfeiffer ha invece il ruolo di Mrs. Hubbard. La stella di Star Wars: Il risveglio della forza Daisy Ridley interpreterà Mary Debenham, mentre il premio Oscar Judi Dench sarà la principessa Dragomiroff. Con loro Lucy Boynton nel ruolo della contessa Andreny, Tom Bateman in quello di Bouc, Josh Gad con la parte di Hector McQueen,Derek Jacobi che sarà Masterman e Michael Peña Maequez.

