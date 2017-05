Antoine Fuqua realizzerà un film su Fred Hampton, leader dei Black Panther

Il regista Antoine Fuqua sta sviluppando un film dedicato a Fred Hampton, leader dei Black Panther.

Il progetto si ispira al libro scritto da Jeffrey Haas intitolato The Assassination of Fred Hampton: How the FBI and the Chicago Police Murdered a Black Panther e la sceneggiatura è stata firmata da Chris Smith.

Hampton, nel 1969, è stato ucciso nel sonno, mentre si trovava all'interno del suo appartamento, a causa di un raid condotto dal dipartimento di polizia di Chicago in collaborazione con l'FBI. La sua morte venne considerata, dopo un'indagine, un omicidio giustificato. Una causa civile ha successivamente portato a un accordo nel 1982, prevedendo un risarcimento di 1.85 milioni di dollari.

Fuqua, prima di occuparsi del film realizzerà The Equalizer 2, in arrivo nei cinema il 14 settembre 2018, con protagonista nuovamente Denzel Washington.

Entrambi i progetti fanno parte di un accordo stretto dal filmmaker con la Sony.

