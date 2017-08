Anthony Hopkins è stato Rocky Balboa sul set de "Il Silenzio degli Innocenti"!

Durante la sua carriera Anthony Hopkins ha dato modo di mostrare il suo immenso talento come attore mettendo interesse e dedizione in ogni ruolo...anche se non sempre in film meritevoli. Una delle sue più divertenti performance è rimasta però nel gag reel de Il silenzio degli innocenti firmato da Jonathan Demme!

In una scena scartata ed inserita insieme ad altre nelle sequenze di errori del film del 1991 possiamo ammirare Anthony Hopkins mentre diventa davanti ai nostri occhi Rocky Balboa, il popolare personaggio di Sylvester Stallone!

Gli attori tendono a dimenticare le loro battute e talvolta piuttosto che cedere all'imbarazzo usano il loro tempo davanti alla telecamera per regalare qualche momento spassoso. Sicuramente la follia di Hannibal Lecter in cui Hopkins si è calato per impersonare il ruolo ha contribuito a stuzzicare l'immaginazione dell'attore durante le riprese, il risultato è questo esilarante ed impressionate piccolo momento storico. Ecco il video dei bloopers!

