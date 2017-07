Ant-Man and the Wasp: Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne!

Michelle Pfeiffer interpreterà Janet Van Dyne nel film Ant-Man and the Wasp, il sequel con protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly che proseguirà le avventure dei personaggi della Marvel.

Il personaggio è la prima moglie del Dottor Henry Pym (Michael Douglas).

Al panel che si è svolto al Comic-Con è stata inoltre confermata la presenza nel cast di Walton Goggins nel ruolo di Ghost, di Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne che sarà il Dottor Bill Foster, e Randall Park che interpreterà Jimmy Wood.

Le riprese sono attualmente in corso ad Atlanta, in vista di un arrivo nelle sale americane previsto per il 6 luglio 2018.

La regia sarà nuovamente di Peyton Reed, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari basandosi su una storia ideata da Adam McKay e Paul Rudd.

