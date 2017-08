Ant-Man and The Wasp: Evangeline Lilly condivide una foto di Wasp!

In occasione del compleanno di Jack Kirby, il "Re" dei fumetti scomparso nel 1994, l'attrice Evangeline Lilly ha voluto fare un regalo a tutti i fan Marvel condividendo su twitter un'immagine inedita di Wasp, il suo alterego supereroistico.

Nello scatto possiamo vedere il costume indossato da Hope Van Dyne, figlia di Hank Pym (interpretato da Michael Douglas) ossia il primo Ant-Man. Il messaggio scritto dall'attrice de Lo Hobbit: la desolazione di Smaug recita: "Sono onorata di stare sul set nei panni di Wasp in questo giorno che sarebbe stato il centesimo compleanno di Jack Kirby!" Ecco la foto:

I am honoured to be on set today playing #TheWasp on what would be Jack Kirby's 100th birthday.

.#ThankYouJackKirby #AntManAndTheWasp pic.twitter.com/EBsV8jTK34