Animali fantastici e dove trovarli: un video svela la magia degli effetti speciali

Cristiano Ogrisi

Animali fantastici e dove trovarli è uscito nelle sale solo pochi mesi fa ed è stato un grande successo di pubblico e di critica, portandosi a casa un BAFTA e due nomination ai prossimi Oscar. Molta dell'attenzione riguardo al film era, ovviamente, da parte dei fan di Harry Potter che volevano tornare in quel magico mondo, dopo la fine della saga del ragazzo che è sopravvissuto. Molto di questo fascino è merito degli straordinari effetti visivi.

La Rodeo FX, una compagnia di effetti speciali, ha creato una clip dove ha raccolto tantissime inquadrature e movimenti di macchina mostrando dove sono intervenuti, dalle creature nella valigia di Newt (Eddie Redmayne), a una stanza distrutta, al MACUSA. In meno di quattro minuti, vediamo tutti i passaggi della lavorazione, dal green screen fino al risultato finale.

Fantastic Beasts and Where to Find Them VFX Breakdown by Rodeo FX from Rodeo FX on Vimeo.

Rodeo FX è solo una delle compagnie che hanno lavorato alla pellicola, per un totale di 18, pratica comune per film di questa tipologia per ottenere il risultato in tempi più brevi. Sulla pagina dedicata ad Animali fantastici e dove trovarli, si possono trovare un serie di foto scorrevoli, nelle quali si possono vedere alcuni fotogrammi prima e dopo l'aggiunta degli effetti.

