Animali Fantastici e Dove Trovarli 2: una foto anticipa l'arrivo di Nicolas Flamel

Qualche settimana fa è stato annunciato l'arrivo, in Fantastic Beasts and Where to Find Them 2, del personaggio di Nicolas Flamel. Flamel fa parte della serie di volti nuovi che compariranno nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli, ma non è nuovo ai fan della saga di Harry Potter.

Nicolas Flamel è l'alchimista che ha creato la Pietra Filosofale. Oltre a saper tramutare ogni metallo in oro, la Pietra è in grado di creare l'Elisir di Lunga Vita, sostanza che Flamel ha usato per espandere la durata della propria esistenza e di quella di sua moglie a sei secoli. Nel primo film della saga di Harry Potter, Voldemort tenta di usare la Pietra Filosofale per rigenerare il proprio corpo, ma non vi riesce.

A interpretare Nicolas Flamel sarà Brontis Jodorowsky. Al momento non sappiamo quale sarà il suo coinvolgimento nel plot, ma la foto apparsa su Facebook lascerebbe intendere che l'alchimista custodisce molti segreti.

Nel cast di Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 ritorneranno Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol e Dan Fogler. Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono anche Johnny Depp, Zoë Kravitz, Callum Turner e Claudia Kim.

Il sequel è ambientato nel 1927, anno in cui Gellert Grindelwald continua ad aumentare il numero dei propri seguaci. L'unico che potrebbe fermarlo è Silente, in passato suo grande amico, e per farlo chiederà l'aiuto di Newt.

