Animali fantastici e dove trovarli 2, ecco il teaser trailer italiano del sequel!

Al termine di una settimana ricchissima di nuovi trailer e promo - tra It e Il trono di spade ormai non stiamo più nella pelle - arriva a sorpresa anche il primo teaser di Fantastic Beasts and Where to Find Them 2, sequel del primo capitolo dello spinoff della saga di Harry Potter dedicata alle avventure del magizoologo Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne.

Considerato il grande successo del primo capitolo, i produttori non hanno avuto esitazioni ad annunciare che Animali Fantastici sarebbe stato l'inizio di una nuova saga, che molto probabilmente si svilupperà in cinque capitoli (un annuncio che ha spiazzato anche i protagonisti del film, a dirla tutta). Ma adesso diamo uno sguardo al bellissimo teaser trailer che conferma la nuova ambientazione della storia. Le vicende, infatti, si spostano da New York a Parigi.

Alla regia di Animali Fantastici 2 ritroviamo David Yates, che ha firmato anche il primo capitolo (oltre a quattro capitoli della saga di Harry Potter, tra cui quelli conclusivi). Nel cast, oltre a Redmayne, ci saranno anche Johnny Depp, Zoë Kravitz ed Ezra Miller. Anche in questa occasione J.K. Rowling firma la sceneggiatura della pellicola. L'uscita del film è prevista per il 16 novembre 2018.

