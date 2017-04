Alien: Covenant, nelle nuove immagini appare anche un Neomorph

La 20th Century Fox ha diffuso nuovi materiali promozionali del film Alien: Covenant in cui si vedono dei dettagli inediti del sequel.

Nelle immagini appaiono anche un Neomorph in azione e il nuovo droide interpretato dall'attore Michael Fassbender.

Il film si ricollega direttamente all'originale Alien. Mentre è in viaggio in direzione di un remoto pianeta sull'altro lato della galassia, l'equipaggio della nave colonia Covenant scopre che quello che ritengono essere un paradiso lontano, in realtà è un luogo oscuro e minaccioso. L'unico abitante del pianeta è il droide David, sopravvissuto alla spedizione Prometheus.

Online sono apparsi anche tre nuovi video realizzati dall'equipaggio impegnato nella missione.

Fanno parte del cast dell'atteso lungometraggio sci-fi Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace.

Il nuovo capitolo della saga, in arrivo nelle sale italiane l'11 maggio, è diretto ancora una volta da Ridley Scott.

