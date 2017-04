Alien: Covenant, nel Regno Unito spot personalizzati grazie a una nuova tecnologia

La Twentieth Century Fox utilizzerà in occasione della promozione di Alien: Covenant una nuova tecnologia in grado di personalizzare l'audio delle proprie campagne pubblicitarie per adattarsi ai consumatori che vedono il video.

I nomi degli utenti di All 4 (attualmente circa 15 milioni), il servizio on demand di Channel 4, verranno infatti inseriti nello spot.

David Amodio, responsabile dei servizi digitali dell'emittente britannica, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti nell'offrire al mercato qualcosa di completamente rivoluzionario. La parola in grado di attirare maggiormente l'attenzione di chiunque è, senza alcun dubbio, il proprio nome, quindi possiamo dare a chi deve fare pubblicità l'occasione di parlare direttamente ai nostri milioni di spettatori, situazione non solo unica ma che rappresenta anche uno strumento immensamente potente per il marketing".

Gli utenti del servizio potranno quindi vedere una clip del film diretto da Ridley Scott arricchita con un messaggio personalizzato.

Il film si ricollega direttamente all'originale Alien. Mentre è in viaggio in direzione di un remoto pianeta sull'altro lato della galassia, l'equipaggio della nave colonia Covenant scopre che quello che ritengono essere un paradiso lontano, in realtà è un luogo oscuro e minaccioso. L'unico abitante del pianeta è il droide David, sopravvissuto alla spedizione Prometheus.

Fanno parte del cast dell'atteso lungometraggio sci-fi Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, Billy Crudup e Noomi Rapace.

Il nuovo capitolo della saga, in arrivo nelle sale italiane l'11 maggio, è diretto ancora una volta da Ridley Scott.

