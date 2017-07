Aladdin: Will Smith interpreterà il Genio nel live-action Disney!

Durante il D23 Expo, la Disney ha annunciato ufficialmente che Will Smith interpreterà il Genio nel remake live-action di Aladdin. Nel cast sono stati confermati anche Mena Massoud e Naomi Scott, rispettivamente nei panni di Aladdin e Jasmine. Massoud, nato in Egitto e cresciuto in Canada, è uno dei protagonisti della serie tv Jack Ryan, mentre la Scott, britannica di origini indiane, è la Pink Ranger nel reboot cinematografico dei Power Rangers con Bryan Cranston. Il presidente di produzione dei Walt Disney Studios, Sean Burch, ha affermato che il film non si ispirerà solamente al cartone animato originale del 1992, ma dalle storie de Le mille e una notte e dalle culture mediorientali, indiane e cinesi.

Il film sarà diretto da Guy Ritchie, mentre la sceneggiatura è stata firmata da John August e la storia racconterà la storia di Aladdin e della Principessa Jasmine dopo che hanno trovato una lampada magica al cui interno c'è un genio che può realizzare tre desideri.

