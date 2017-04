Aladdin: Will Smith interpreterà il genio nel live-action della Disney?

Will Smith potrebbe interpretare il genio nella versione live-action di Aladdin prodotta dalla Disney.

Secondo quanto ripota il sito Deadline l'attore starebbe infatti trattando con la produzione del progetto che verrà diretto dal regista Guy Ritchie.

La star, qualche mese fa, sembrava in corsa per un ruolo in Dumbo ma ha poi rinunciato alla parte offerta dai responsabili del casting del lungometraggio di Tim Burton.

Il nuovo progetto sarà, come accaduto con La Bella e la Bestia, un musical e potrebbe quindi permettere a Will di dimostrare le sue capacità come cantante.

La sceneggiatura è stata firmata da John August e la storia racconterà la storia di Aladdin e della Principessa Jasmine dopo che hanno trovato una lampada magica al cui interno c'è un genio che può realizzare tre desideri.

