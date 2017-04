Adorabile nemica: Shirley MacLaine e Amanda Seyfried nel trailer italiano

Un premio Oscar (e altre cinque nomination), cinque Golden Globe, due Coppe Volpi a Venezia e due Orsi d'Argento alla Berlinale (più un Orso d'oro alla carriera): regina incontrastata da oltre cinquant'anni delle migliori commedie di Hollywood, Shirley MacLaine fa il suo ritorno sul grande schermo in Adorabile nemica, nei panni di Harriet Lauler, milionaria dispotica e irresistibile, abituata a controllare tutto quello che la circonda, persone comprese. Un giorno Harriet decide di voler controllare anche quello che si dirà di lei dopo la sua morte: perfino il suo elogio funebre deve essere di suo gradimento! Incarica quindi Anne (Amanda Seyfried), una giovane giornalista con ambizioni letterarie, di scrivere la sua storia, con conseguenze divertenti e imprevedibili. Nascerà un'amicizia sincera, buffa e conflittuale, tra due donne forti e libere.

"Adorabile nemica è scritto in gran parte dal punto di vista di una donna nata in un'epoca in cui non c'era spazio per le donne nel mondo degli affari", spiega la protagonista Shirley MacLaine, autentica leggenda della storia del cinema. "A quei tempi, se una aspirava al successo, doveva avere un polso di ferro e comandare tutti a bacchetta. Per questo motivo il mio personaggio si comporta in quel modo, ma al tempo stesso riesce a essere molto divertente. Lei sa di aver dato sui nervi a molte persone nel corso della sua vita e malgrado ciò vuole comunque essere ricordata bene. Il film racconta inoltre il rapporto tra due donne che, grazie al reciproco incoraggiamento, diventano capaci di affrontare situazioni e sentimenti come mai prima avrebbero saputo. E, soprattutto, entrambe finiscono per conoscere meglio se stesse".

