Addio fottuti musi verdi, in esclusiva due character poster del film dei THE JACKAL

Patrizio Marino

Dopo il successo di Gay Ingenui, Lost in Google, Gli effetti di Gomorra sulla gente, i The Jackal approdano sul grande schermo con l'attesissima fanta-comedy Addio fottuti musi verdi.

Il film ha per protagonista Ciro, grafico pubblicitario pieno di titoli ma disoccupato che, dopo averle provate tutte, decide di partecipare a un concorso e mandare il suo curriculum nientedimeno nello spazio, dove finalmente troverà un contesto meritocratico.

Addio fottuti musi verdi rivela tutta la carica surreale e lo spirito dissacrante del gruppo napoletano divenuto famoso in rete grazie ai suoi esilaranti video, il loro canale YouTube, aperto nel 2006, conta a oggi più di 59 milioni di visualizzazioni.

Diretto da Francesco Ebbasta il film ha come protagonisti Ciro Priello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti, Simone Ruzzo e conta sulla partecipazione di Fortunato Cerlino nel ruolo di Felacone Senior e Salvatore Esposito nel ruolo di Felacone Junior.

In attesa del 9 novembre, giorno in cui l'astronave dei The Jakal invaderà le sale italiane, Movieplayer vi presenta in esclusiva i due character poster del film.

Home News Addio fottuti musi verdi, in esclusiva due...