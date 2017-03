Addio a Darlene Cates, protagonista di Buon compleanno, Mr. Grape

L'attrice Darlene Cates, protagonista del film Buon compleanno, Mr. Grape, è morta all'età di 69 anni.

La figlia Sheri ha annunciato su Facebook che la madre è spirata mentre dormiva nella mattina di domenica: "Ci conforta sapere che non sta più soffrendo ed è nelle braccia di Dio, fuggendo solo per ballare con il nostro Salvatore, Gesù Cristo, (Danzare è qualcosa che diceva sempre di amare fin da giovane!)".

Darlene era stata scoperta dall'autore e sceneggiatore Peter Hedges dopo averla vista nel talk show Too Heavy to Leave Their House mentre parlava di come l'obesità aveva avuto delle conseguenze sulla sua vita.

Nel lungometraggio l'attrice aveva il ruolo della madre dei giovani interpretati da Johnny Depp e Leonardo DiCaprio.

Home News Addio a Darlene Cates, protagonista di Buon...