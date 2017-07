A Wrinkle in Time: le nuove foto di Chris Pine e Reese Witherspoon

Arriverà nei cinema americani il 9 marzo 2018 il film A Wrinkle in Time, diretto dalla regista Ava DuVernay . L'adattamento del famoso romanzo scritto da Madeleine L'Engle racconterà l'avventure di una ragazza il cui padre, uno scienziato che lavora per il governo, scompare lavorando a un misterioso progetto che coinvolge la possibilità di essere trasportati in una quinta dimensione dove si trovano dei pianeti inabitati. La giovane prenderà parte alla ricerca dell'uomo e farà delle incredibili scoperte e conoscenze durante il suo viaggio.

Nell'attesa del trailer, ecco nuovi scatti che ritraggono i protagonisti e la filmmaker sul set:

Fanno parte del cast Gugu Mbatha-Raw, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Storm Reid e Chris Pine.

