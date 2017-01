A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia, spot in esclusiva del film

Patrizio Marino

Esce il prossimo 2 febbraio in Italia A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia tratto dal libro di Susan Williams, Colour Bar.

Il film è ispirato a una storia vera, Seretse Khama, erede del trono africano del Botswana, nel 1948 fece notizia per aver intrecciato una relazione amorosa con una donna inglese di nome Ruth Williams. Legarsi a un'impiegata inglese bianca non bastò perché Khama decise di sposarla nonostante l'opposizione di entrambe le famiglie, del governo inglese e delle leggi tribali africane. La coppia superò ostacoli enormi per restare unita, incluso l'esilio e l'abdicazione al trono. Il loro figlio, Ian Khama, è stato eletto Presidente del Botswana ed è attualmente in carica.

Il cast è composto da David Oyelowo (Selma - La strada per la libertà), Rosamund Pike (L'amore bugiardo - Gone Girl), Jack Davenport (Il talento di Mr. Ripley), Terry Pheto (Il suo nome è Tsotsi) e Tom Felton (Harry Potter e la pietra filosofale).

Oggi Movieplayer.it vi presenta in esclusiva uno spot di A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia diretto da Amma Asante.

