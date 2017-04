A Star is Born: tra i nuovi arrivi Rafi Gavron, il set si sposta a Los Angeles

La Warner Bros ha annunciato che nel cast del remake di A Star Is Born ci saranno anche Rafi Gavron, Michael Harney e Rebecca Field.

Il progetto sarà diretto e interpretato da Bradley Cooper, protagonista accanto a Stefani Germanotta, nome di battesimo di Lady Gaga.

Il lungometraggio ha come protagonista Ally, una cantante che si innamora di un musicista in passato di successo e che ora è in crisi, mentre la ragazza inizierà a ottenere la fama.

Rafi avrà la parte di Rez, un produttore musicale affascinante e dal carattere dolce. Harney sarà invece Wolfie, un autista vecchio stile che è un amico del padre di Ally, Lorenzo.

Lady Gaga ha inoltre nuovamente invitato i fan ad apparire nel film dopo le scene girate al Coachella, annunciando che il 2 e il 3 maggio si realizzeranno alcune sequenze al Greek Theatre di Los Angeles, dove sarà ambientato un concerto di musica country. Chi vuole fara la comparsa potrà pagare 12 dollari e tutti i soldi raccolti saranno devoluti alla Born This Way Foundation

