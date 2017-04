A Star Is Born: iniziate le riprese del remake con Bradley Cooper e Lady Gaga

Bradley Cooper e Lady Gaga gireranno alcune sequenze del remake del film A Star Is Born, le cui riprese sono iniziate ufficialmente, durante il festival musicale Coachella.

L'attore, oltre a interpretare la star in declino Jackson Maine alle prese con problemi di alcol, si occuperà anche della regia del progetto che racconterà l'ascesa verso il successo di Ally, un'attrice e cantante. Tra i due nascerà una storia d'amore e il loro rapporto regalerà alla giovane la fama, tuttavia Jack avrà non poche difficoltà a gestire la nuova situazione.

Le riprese si svolgeranno all'evento musicale nelle giornate di domani e di mercoledì e le scene saranno ambientate durante un concerto country.

I fan di Lady Gaga, che apparirà nel nei credits con il suo vero nome Stefani Germanotta, potranno fare le comparse e chi parteciperà all'evento sosterrà economicamente anche la Born This Way Foundation. L'annuncio pubblicato online rivela inoltre che sarà assolutamente vietato scattare foto o registrare video durante il lavoro sul set.

