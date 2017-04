7 minuti dopo la mezzanotte con Liam Neeson è il film d'apertura del Future Film Festival 2017

Sarà l'anteprima italiana di 7 minuti dopo la mezzanotte, il film di Juan Antonio Bayona interpretato da Felicity Jones, Toby Kebbell, Sigourney Weaver, Geraldine Chaplin e Liam Neeson, ad aprire martedì 2 maggio la 19. edizione del FUTURE FILM FESTIVAL.

In uscita nelle sale italiane il prossimo 18 maggio (un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, distribuito da 01), 7 minuti dopo la Mezzanotte è un film di grande potenza emotiva, tratto dall'omonimo e pluripremiato romanzo di Patrick Ness (anche autore della sceneggiatura), pubblicato nel 2011 e tradotto in quasi quaranta lingue dopo aver riscosso un successo mondiale.

7 minuti dopo la Mezzanotte racconta la commovente storia dell'incontro tra il dodicenne Conor, vittima di bullismo a scuola e costretto a vivere con una nonna fredda e distante a causa della malattia della mamma, e la creatura fantastica che il ragazzo invoca nei suoi sogni per sfuggire alla solitudine del suo mondo reale. E la creatura si manifesta, ogni sera, 7 Minuti dopo la Mezzanotte, per raccontare a Conor delle storie, frammenti di un viaggio emotivo alla ricerca della verità.

"La 19. edizione del Future Film Festival si apre con il grande film di un autore entrato nei nostri cuori fin dai tempi di The Orphanage - spiegano i direttori artistici Giulietta Fara e Oscar Cosulich -. La sapienza registica di J.A. Bayona mescola meravigliosamente il grande spettacolo di intrattenimento con temi di profonda analisi psicologica, trovando un perfetto punto d'incontro tra l'estetica del miglior cinema europeo e la perfezione dei blockbuster americani. Senza contare che la "creatura" del film è tra le più potenti viste al cinema negli ultimi anni e si inserisce perfettamente nel tema del festival - character wow! - che si svilupperà lungo tutto l'arco del Festival".

