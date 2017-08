6 Below: Miracle on the Mountain, Josh Hartnett cerca di sopravvivere nel primo trailer

L'attore Josh Hartnett è il protagonista del film 6 Below: Miracle on the Mountain, in cui ha il ruolo dell'ex giocatore di hockey Eric LeMarque.

L'uomo si ritrovò isolato in cima a una montagna per otto giorni a causa di una tempesta di neve, dovendo lottare contro la natura e i propri demoni personali pur di sopravvivere.

Gli eventi, realmente accaduti, si sono svolti nel febbraio 2003 a Mammoth Mountain.

La regia è di Scott Waugh mentre la sceneggiatura del lungometraggio, in arrivo nei cinema americani il 13 ottobre, è stata firmata da Madison Turner.

Ecco il trailer:

Home News 6 Below: Miracle on the Mountain, Josh Hartnett...