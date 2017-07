Da 6 Below a Leatherface: i prossimi film in uscita di M2 Pictures

Sarà una seconda metà di 2017 all'insegna dell'azione e delle emozioni forti per la M2 Pictures. La casa di distribuzione cinematografica fondata nel 2010 da Rudolph Gentile e Marco Dell'Utri, infatti, già a partire da questo mese punterà molto sull'action e sul thriller, senza trascurare però il documentario, l'horror e il genere drammatico. Alle giornate professionali di Riccione è stato presentato oggi il programma dei titoli targati M2 Pictures che arriveranno in sala nei prossimi mesi. Scopriamoli insieme.

Azione, thriller e horror

Il primo dei film distribuiti da M2 Pictures arriverà in sala fra pochi giorni: si tratta di USS Indianapolis, war drama con protagonista Nicolas Cage che si affida alla componente action per raccontare il dramma dell'affondamento di un incrociatore della Marina Militare USA avvenuto nel Mare delle Filippine durante la seconda guerra mondiale, il 30 luglio del 1945. Se per la sopravvivenza è costretto a lottare anche Josh Hartnett in 6 Below: Miracle on the Mountain, tratto dalla storia vera del campione olimpico di hockey Eric LeMarque rimasto solo in una regione impervia a seguito di un incidente con lo snowboard, la seconda guerra mondiale torna in Renegades - Commando d'assalto, dove il premio Oscar J.K. Simmons fa parte di un gruppo di Navy Seals che ai giorni nostri, durante una pericolosissima missione in Bosnia, scopre un tesoro sottomarino nascosto dai nazisti. Dall'action adrenalinico si passa all'horror con Leatherface, prequel della saga di Non aprite quella porta che racconta le origini del mostro che abbiamo imparato a conoscere al cinema negli ultimi decenni.

Il dramma e la Storia

Le emozioni non mancheranno certo anche sul versante più squisitamente drammatico, con due film che in diversi modi si ricollegano a importanti eventi storici, più o meno recenti. Da una parte La signora dello zoo di Varsavia di Niki Caro, tratto dal bestseller di Diane Ackerman e intepretato da Jessica Chastain e Daniel Brühl, che narra l'incredibile vicenda realmente accaduta del salvataggio di molti ebrei da parte del direttore di uno zoo e della moglie durante l'occupazione nazista della Polonia. Dall'altra Hotel Mumbai, che vedremo nel 2018, drammatico racconto dell'attentato al Taj Mahal Palace Hotel di Mumbai del 2008 con protagonisti Dev Patel, Armie Hammer e Jason Isaacs.

I documentari: alla scoperta delle meraviglie del mare e della vita di Franca Sozzani

Nel listino di M2 Pictures, però, c'è anche spazio per le straordinarie bellezze del mare con il documentario di Jean-Michel Cousteau (figlio del grande oceanografo Jacques-Yves Cousteau), e Jean-Jacques Mantello Le meraviglie del mare, un viaggio in 3D narrato nella versione originale da Arnold Schwarzenegger e realizzato alle isole Fiji e alle Bahamas tra le incredibili bellezze degli abissi, purtroppo oggi a rischio di estinzione. Dal documentario naturalistico si passa a quello più intimista con Franca: Chaos and Creation di Francesco Carrozzini, ritratto visto lo scorso anno al Festival di Venezia della storica direttrice editoriale di Vogue Italia recentemente scomparsa Franca Sozzani.

Il listino M2 Pictures del secondo semestre del 2017

