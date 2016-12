Star Wars, Marvel e La bella e la bestia per un 2017 magico

Vi abbiamo già parlato del catalogo Disney per il 2017, pieno di titoli che garantiscono intrattenimento continuo per le famiglie e di ritorni attesi, ma in occasione delle Giornate professionali di Sorrento abbiamo avuto anche la possibilità di discuterne con Davide Romani, Head of Theatrical Marketing di The Walt Disney Company Italia, che ci ha raccontato il punto di vista dell'azienda sui temi e i titoli che già in questi giorni stanno affollando le sale.

Perché il primo inevitabile punto della nostra chiacchierata è stato ovviamente Rogue One: A Star Wars Story, in sala dal 15 Dicembre, per proseguire con Oceania e sentire il punto di vista aziendale sulla sterile polemica relativa al cambio di titolo, per spingerci oltre verso quello che sarà il personaggio del 2017: Baby Groot che già ha conquistato tutti nel trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2. Abbiamo approfittato dell'opportunità anche per chiedere qualcosa in più su Cars 3, anticipato da prime immagini in qualche modo spiazzanti, e l'attesissimo La Bella e la Bestia che sembra destinato a grandi incassi quando arriverà a Marzo. Sentiamo cosa ci ha detto!

Davide Romani sul 2017 Disney

